Blinken a Israele: è ora di finire la guerra a Gaza

Milano, 23 ott. (askanews) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha invitato Israele a evitare "un'ulteriore escalation" nella sua risposta all'attacco missilistico iraniano sul territorio israeliano dell'1 ottobre. "E' molto importante che Israele risponda in modo da non creare ulteriore escalation", ha detto Blinken mentre lasciava Tel Aviv per l'Arabia Saudita come parte di un tour regionale. "Dal 7 ottobre, un anno fa, Israele ha raggiunto la maggior parte dei suoi obiettivi strategici per quanto riguarda Gaza. Tutto con l'idea di assicurarsi che il 7 ottobre non si ripetesse mai più. Ora è il momento di trasformare quei successi in un successo strategico duraturo. E ci sono davvero due cose rimaste da fare: riportare a casa gli ostaggi e porre fine alla guerra con la consapevolezza di cosa seguirà", ha aggiunto Blinken.