Blake Lively a Capri: si gira "A simple favor 2"

Capri, 9 apr. (askanews) - La famosa Piazzetta di Capri torna ad essere un set cinematografico. Sono in corso infatti da alcuni giorni le riprese di "A simple favor 2" ("Un piccolo favore 2"), il film con Blake Lively e Anna Kendrick, prodotto da Amazon MGM Studios e Lionsgate, sequel del film del 2018 diretto da Paul Feig.

Ciak all'ombra della torre campanaria, protetti da enormi pannelli, per riparare dal sole gli attori e per tenere alla larga i curiosi, e in molte altre location dell'isola. Tra le maestranze sono impegnate anche decine e decine di comparse locali.

Nel cast tornano anche Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho e Kelly McCormack, oltre che Michele Morrone ed Elena Sofia Ricci.