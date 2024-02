Bit 2024, Sarnataro (Neos): puntiamo su New York anche da Palermo

Milano, 6 feb. (askanews) - "New York per Neos la sfida più importante. Sempre più volte abbiamo detto che New York nasce perché Milano-New York è la rotta per chi è basato a Milano. Quest'estate noi incrementiamo le frequenze su New York per consolidare quello slot premium che abbiamo preso in pandemia aggiungendo un'operazione estiva, su cui vorrei lavorare per cercare di allungare la stagione, che è il New York-Palermo. Quindi offrire a quel segmento di cittadini italiani che vivono a New York e c'è tantissima comunità siciliana per provare a penetrare un po' di più su quello che è quel segmento sul mercato statunitense, anche perché i numeri del 2023 ci dicono che il nostro New York è 65% mercato Stati Uniti, 35% mercato Italia. Quindi continuiamo a lavorare sul mercato Italia, ma proviamo a consolidare quel lavoro commerciale che stiamo facendo a New York". Lo ha detto ad askanews Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Nets, la compagnia aerea del Gruppo Alpitour, presente alla Bit in Fiera Milano.