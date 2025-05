Bill Gates: donerò tutto il mio patromonio entro 20 anni

Milano, 8 mag. (askanews) - Bill Gates ha annunciato che intende distribuire "praticamente tutto" il suo patrimonio - circa 200 miliardi di dollari - entro i prossimi 20 anni. Il cofondatore di Microsoft vuole accelerare il lavoro della Fondazione Gates sulle iniziative globali per la salute e l'equità e spera che questa mossa possa costituire un modello per altri miliardari, ha affermato in un post sul blog della fondazione. L'impegno si basa sulla comprovata esperienza di Gates nella promozione della filantropia.

"Ho deciso di restituire il mio denaro alla società molto più velocemente di quanto avessi inizialmente previsto. Donerò praticamente tutto il mio patrimonio attraverso la Fondazione Gates nei prossimi 20 anni alla causa di salvare e migliorare vite in tutto il mondo. E il 31 dicembre 2045 la fondazione chiuderà definitivamente i battenti", ha scritto Gates.

"La gente dirà molte cose su di me quando morirò, ma sono determinato affinché non dica 'è morto ricco'", ha scritto Gates, che compirà 70 anni entro la fine dell'anno. "Ci sono troppi problemi urgenti da risolvere perché io possa conservare risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare le persone".

Una scelta, quella di Gates, in linea con un'altra che aveva fatto discutere poche settimane fa, quando aveva annunciato che avrebbe lasciato ai figli solo l'1 per cento della propria eredità. Comunque uno o due miliardi di dollari da dividere in tre.