Milano, 15 mag. (askanews) - "Donald Trump ha perso due dibattiti contro di me nel 2020, e da allora non si è più presentato al dibattito. Ora si comporta come se volesse discutere di nuovo con me. Bene, mi rallegra, amico. Lo farò anche due volte. Quindi scegliamo le date, Donald, ho sentito che sei libero il mercoledì". Questo il video messaggio diffuso sui social di Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti ha lanciato la sfida a Donald Trump per le presidenziali.