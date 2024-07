Bft Burzoni, cinquant'anni di attività e di filosofia del fare

Roma, 23 lug. (askanews) - Bft Burzoni, azienda piacentina leader nella fornitura di utensili metalmeccanici ad asportazione truciolo, festeggia il primo mezzo secolo di attività. Un appuntamento che la famiglia Burzoni ha deciso di celebrare aprendo a collaboratori e clienti le porte della propria casa.

"Cinquant'anni sono un traguardo importantissimo per la Bft Burzoni - afferma Arianna Burzoni, Direttore Generale Bft Burzoni - Nel 1974 Alberto Burzoni, mio padre, ha fondato la ditta proprio nella cantina di casa e da quel momento sono stati fatti tanti passi in avanti, fino alla realtà di oggi. Purtroppo questa sera il mio papà non sarà presente tra noi ma sono certa che sia qui con il cuore. È stato lui a trasmetterci la vera filosofia 'burzoniana', una filosofia del fare, del credere sempre in se stessi e non mollare mai". Una cultura del lavoro che si riflette nelle attività di ogni giorno e che porta ciascuno ad impegnarsi per raggiungere risultati sempre migliori. Così Pierluigi Pozzi, Direttore Tecnico Bft Burzoni: "Oggi festeggiamo cinquant'anni della Bft Burzoni, personalmente ho vissuto gli ultimi ventidue e posso affermare che è stato un periodo fantastico. Occupandomi della progettazione di utensili speciali, trovo che sia estremamente gratificante fornire delle soluzioni ai tuoi clienti e ricevere da loro un feedback positivo: diventiamo così partner l'uno dell'altro. Il nostro obiettivo, da sempre, è assistere e aiutare i clienti nelle loro azioni quotidiane". Da qui, il desiderio di festeggiare insieme a casa, come una famiglia. Del resto una storia lunga cinquant'anni non può che fondarsi su rapporto di stima reciproca e condivisione con i propri partner. "Siamo cresciuti molto e questo anche grazie ai nostri clienti che ripongono in noi grandi aspettative - sostiene Gian Luca Andrina, Direttore Commerciale Bft Burzoni - Negli anni ci hanno spinto ad alzare l'asticella permettendoci di migliorare i servizi, la qualità, le competenze e le professionalità. Il miglior biglietto da visita è rappresentato dalla longevità dei nostri dipendenti che sono qui con noi da tantissimi anni, un patrimonio umano che abbiamo il compito di divulgare ai nostri giovani". Il mezzo secolo di attività, infatti, per la Bft Burzoni non è un punto d'arrivo ma di partenza. Un traguardo da festeggiare guardando al futuro, consapevoli dell'importanza dell'esperienza preziosa accumulata negli anni. E in questo senso il momento più emozionante della serata, animata dalle esibizioni del comico di Zelig Paolo Migone, dei ballerini Triana Botaya e Riccardo Bruttomesso della compagnia Étoile Ballet Theatre e della cantante Nicole Magolie con la band The Diamonds, si è realizzato con la presenza sul palco di tutti i collaboratori, chiamati uno alla volta, dai più giovani a quelli già in pensione, che non hanno voluto perdersi il compleanno della società in cui hanno lavorato per tutta la vita.