Bersani: "Duello con Vannacci? Io non inferirò sulla sua mente"

Roma, 6 dic. (askanews) - "Vannacci è un generoso, non trattatelo male. Dopo quella dichiarazione ha aggiunto che comunque battendomi all'arma bianca non avrebbe infierito sul mio corpo. E io con altrettanta generosità io non infierirò sulla sua mente, perché mi pare già abbastanza il livello". Così l'esponente del Pd Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo il 5 dicembre, sull'invito a duello all'arma bianca con il generale Roberto Vannacci, autore del libro "Il mondo al contrario". Bersani ha inoltre confermato di non avere ancora ricevuto alcuna querela da Vannacci, nonostante, abbia detto di averlo querelato.