Berlino, migliaia manifestano contro la guerra, c'è Sahra Wagenknecht

Berlino, 3 ott. (askanews) - Migliaia di persone si sono date appuntamento a Berlino per una manifestazione "contro la guerra" che rifiuta, tra le altre cose, la consegna di armi all'Ucraina per aiutarla a respingere l'invasione russa. Una manifestazione che si è svolta a una settimana dalla visita di Stato In Germania del presidente americano Joe Biden. È intervenuta dal palco Sahra Wagenknecht, populista di sinistra che con la sua neonata "Alleanza Sahra Wagenknecht" (BSW) ha appena raccolto consensi a due cifre nelle elezioni regionali nell'Est: "Chiunque tace sui terribili crimini di guerra nella Striscia di Gaza, chiunque tace sui 40.000 morti, tra cui 20.000 bambini, non mi venga a dire che ha una morale. No, questa è ipocrisia. Anche questa terribile guerra deve finire".

Nelle immagini la protesta sotto la Colonna della vittoria; sui cartelli dei manifestanti "Diplomazia invece di armi", "stop alla Guerra della Russia", "Stop war", le parole "amicizia in tedesco e in russo" su uno striscione con le bandiere di Germania, Ucraina e Russia, e un ritratto di Scholz definito "cancelliere delle bombe".