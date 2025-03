Benji e Fede in "Anni d'oro" cantano la bellezza di vivere nel presente

Milano, 21 mar. (askanews) - Dal debutto nel 2015 Benji & Fede di strada ne hanno fatta anche da soli, dopo una lunga pausa il duo modenese si è ritrovato e ha pubblicato l'album della reunion, Rewind, e ora è uscito il nuovo singolo inedito: Anni d'oro.

"Gli anni d'oro per noi sono questi, in cui ci siamo ritrovati prima nella vita che artisticamente. Ci godiamo questo paesaggio ed elaboriamo tutto ciò che c'è successo negli ultimi anni, e riusciamo a godercelo con più maturità e con più possibilità di vivere nel presente. Poi, per noi, è bello pensare che gli Anni d'oro siano ad ogni età se si riesce ad accogliere la bellezza di vivere nel presente".

Benji & Fede propongono un viaggio interiore che oscilla tra sogno e realtà, tra rabbia e speranza, con un sound fresco e orecchiabile, ma diverso rispetto agli inizi.

"Musicalmente siamo maturati, per una questione anche di età, questi anni abbiamo fatto tanta musica, anche quando c'è stata la parentesi in cui siamo stati da soli, abbiamo sviluppato un nostro gusto artistico che ci portiamo dietro adesso che lavoriamo insieme di nuovo. Sicuramente stiamo andando in una direzione più suonata, più anche con le canzoni che guardano al live, come nel caso di Anni d'oro, una canzone che sicuramente ci darà tante soddisfazioni in concerto.

Oltre al nuovo singolo, Benji & Fede si preparano a tornare dal vivo con due date speciali a Milano e Roma, i live però sono stati spostati di data creando un po' di malcontento e alimentando speculazioni su una nuova rottura che loro smentiscono così:

"Allora posso rassicurare le persone non abbiamo litigato di nuovo, avevamo in mente un progetto molto importante in vista di aprile, di portare nuova musica, purtroppo non ci siamo riusciti nel modo in cui volevamo e sarebbe stato diciamo un concerto non all'altezza di quello che volevamo dare noi alle persone e non all'altezza dell'aspettativa del pubblico se l'avessimo fatto ad aprile. Quindi abbiamo deciso di guadagnare del tempo per lavorare ancora di più e a settembre porteremo uno show che sicuramente sarà rinnovato".

Le incomprensioni sembrano definitivamente archiviate.

"Siamo cresciuti, è cresciuto il nostro modo di fare musica, di intendere un po' la vita così com'è, quindi stiamo cercando di unire nostri due mondi, che comunque sono diventati qualcos'altro ma che non è incoerente con quello che siamo sempre stati".

