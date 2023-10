Bellucci e Leone: in "Diabolik chi sei?" siamo alleate per amore

Milano, 19 ott. (askanews) - Arriva alla Festa del cinema di Roma "Diabolik chi sei?", l'ultimo capitolo della trilogia dedicata al re del terrore diretta dai Manetti bros. In questa nuova incursione nell'universo fumettistico creato dalle sorelle Giussani, Diabolik e Ginko si trovano faccia a faccia. Rinchiusi in una cella, senza via di uscita e certi di andare incontro a una morte inevitabile. I due parlano e Diabolik rivela all'ispettore il suo misterioso passato. Intanto, Eva Kant e Altea sono alla disperata ricerca dei loro uomini. Per questo si creerà un'unione fra le due eroine, interpretate rispettivamente da Miriam Leone e Monica Bellucci, per liberare i due uomini.

"Ci siamo divertite, rispetto ai primi due film in questo film abbiamo avuto modo di creare un'alleanza tra donne e di viverla, anche sul set e abbiamo potuto portare questa complicità in Eva Kant e in Altea che sono due donne che rompono i tabù dell'epoca. Tra gli anni '60 e '70 amano due uomini con cui non sono sposate", ha spiegato Miriam Leone.

"E' stato bello dare vita a questi due personaggi che rappresentano anche l'evoluzione sociale della donna - ha aggiunto Monica Bellucci - Perché comunque Eva Kant e Altea sono state messe in luce dalle sorelle Giussani che giustamente erano non solo delle artiste ma anche delle donne che rappresentavano una femminilità completamente nuova per gli anni sessanta".

Dietro la maschera di Diabolik c'è Giacomo Gianniotti, mentre Valerio Mastandrea è ancora una volta l'ispettore Ginko. Dopo un primo capitolo raccontato dal punto di vista di Eva Kant e un secondo dalla prospettiva dell'ispettore, questa volta, hanno raccontato i registi, il film assume il punto di vista di Diabolik stesso.

Presentato nella sezione Grand Public, il film uscirà nelle sale dal 30 novembre distribuito da 01 Distribution.