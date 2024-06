Basket in carrozzina, Entain Italia con il Santa Lucia Basket

Roma, 10 giu. (askanews) - Si è tenuta al Palarinaldi di Roma la partita mista che ha visto giocare i dipendenti di Entain in Italia al fianco dei giocatori professionisti del Santa Lucia Basket. Un'iniziativa che raifferma l'impegno di Entain a sostegno delle associazioni del terzo settore e mira a sensibilizzare i dipendenti sul tema della disabilità motoria. Abbiamo parlato con Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director Entain Italia:

"Il valore di questa partita è enorme, ed è profondamente legato a quello che noi stiamo cercando di portare avanti da tre anni che è un progetto abbastanza ampio che prevede diverse discipline sportive. Oggi parliamo di basket, nei mesi scorsi ci siamo occupati di altri sport, ma alla base c'è l'inclusione sociale. Tante aziende sono impegnate in programmi di CSR che hanno alla base il mondo dello sport, io credo sia arrivato il momento di fare rete e costruire insieme quelle infrastrutture che poi permetteranno a tante associazioni del terzo settore di svolgere in tranquillità ed in sicurezza la loro attività".

Una giornata che ha rappresentato un ulteriore passo in avanti nella collaborazione tra Entain e l'associazione, impegnata nella promozione dello sport come opportunità di integrazione e crescita personale. Ha poi parlato con noi Giulio Sanna, Presidente Santa Lucia Basket Roma: "Per le persone con disabilità sicuramente è molto più importante fare attività sportiva perché gli permette di avere una sicurezza maggiore, di rinforzare la parte che non ha disabilità per potersi muovere con la carrozzina tranquillamente. Trovare associazioni, come questa, che ci sostengono in questi progetti è importantissimo. Trovare strutture è difficilissimo, oggi siamo qua e non è il nostro campo, ma ringraziamo il nostro amico Maresca che ci ha ospitato. Abbiamo scritto una lettera al Sindaco Gualtieri perché con questa giunta sono tre anni che stiamo cercando una soluzione e questo non siamo più in grado di gestirlo da soli. Il problema delle infrastrutture qui a Roma è gravissimo, abbiamo chiesto un incontro al sindaco e speriamo di poter finire questo calvario".

L'associazione è stata premiata in occasione della seconda edizione del Csr award di dicembre, evento durante il quale Entain ha colto l'occasione per sottolineare il ruolo centrale della collaborazione tra privato, pubblico e terzo settore con specifico riferimento all'importanza delle infrastrutture sociali. La sensibilità sul tema dell'inclusione nel mondo dello sport rappresenta una parte fondamentale del DNA dell'azienda, ed il sostegno fattivo a queste realtà si traduce nell'espressione concreta del contributo al settore dello sport.