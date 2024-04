Basilicata, Salvini: immagino che il centrodestra verrà confermato

Potenza, 19 apr. (askanews) - "Sono orgoglioso di quello che la Lega e il centrodestra hanno fatto in questi cinque anni in Basilicata. Da ministro dei Trasporti, in questo anno e mezzo, sto investendo come non mai su strade, ferrovie e infrastrutture: 3 miliardi solo sulla rete stradale e 10 miliardi sulla rete ferroviaria, a partire dalla Tito-Brienza, dalla Matera-Ferrandina, e collegando Potenza con il resto delle regioni del Sud". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini da Potenza, in vista del voto regionale.

"Penso che domenica tanti lucani voteranno e immagino che il centrodestra verrà confermato e ci sarà un ottimo risultato della Lega", ha aggiunto il leader della Lega.