Basilicata, Casellati: Fi cresce, accanto a simbolo c'è sempre il più

Potenza, 23 apr. (askanews) - "C'è grande soddisfazione in Forza Italia per il risultato raggiunto alle elezioni regionali in Basilicata, passata dal 9% del 2019 al 13%". Così la ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Casellati, coordinatrice regionale in Basilicata di Fi, a margine della conferenza stampa del neo rieletto presidente Vito Bardi.

"Abbiamo ottenuto 4 punti percentuali che danno l'idea di come Forza Italia sia in grande crescita ovunque. Qui come altrove accanto al simbolo di Forza Italia c'è sempre un più", ha sottolineato Casellati che si è definita "lucana d'adozione".

"Si tratta di una tappa fondamentale in vista di diversi altri diversi appuntamenti elettorali, dalle comunali a Potenza fino alle europee", ha aggiunto.

Sulla coalizione allargata che ha portato al successo Bardi, Casellati ha detto che "è stato un laboratorio che si è fondato su una linea di programma condiviso anche da altre forze politiche che a livello nazionale sono da un'altra parte. La questione dei programmi sarà molto importante anche in vista di altri assetti".