Barilla e Mulino Bianco, volontariato d'impresa per i bisognosi

Parma, 12 nov. (askanews) - "C'è un mondo più buono" che si può donare anche con un sorriso. Dalla campagna di brand equity lanciata nel 2024 all'azione: Barilla e Mulino Bianco, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, hanno scelto la Giornata Mondiale della Gentilezza del 13 novembre come data simbolica per regalare la gioia del cibo a chi ne ha bisogno.

L'iniziativa di volontariato d'impresa, che ha coinvolto più di 150 persone Barilla sul territorio di Parma, in una settimana permetterà di raccogliere circa 25.000 confezioni di prodotti tra pasta, sughi, farina, biscotti, fette biscottate e prodotti sostitutivi del pane. Difficile unire in maniera migliore lavoratori, territorio e solidarietà, come spiega Anna Gallo, Brand Equity and Communication Specialist Mulino Bianco: "Da sempre Mulino Bianco si impegna per portare nella vita delle persone una visione del Mondo sempre più positiva e autentica, ispirandole a ricercare il buono in tutti i piccoli gesti quotidiani. Insieme a Croce Rossa, siamo qui per una bellissima iniziativa: diamo il nostro contributo per fare in modo che più persone possibili abbiano accesso al cibo. Donando loro, attraverso i nostri prodotti e i nostri volontari, un piccolo momento di bontà quotidiana all'insegna di quel mondo più buono che esiste intorno a noi".

I pacchi saranno poi distribuiti alla popolazione in difficoltà nella provincia di Parma. Fra i dipendenti Barilla che si sono spesi in prima persona, anche Francesco Agnoli, Marketing Manager Gran Pavesi e Wasa: "Una mattinata diversa e meravigliosa, essere qui è molto bello perché abbiamo interrotto la nostra quotidianità lavorativa per fare qualcosa che può sensibilmente aiutare le persone e magari fare la differenza". E Silvia Rebecchi, eCommerce Professional di Barilla: "Sono venuta per dare una mano e molto contenta di aver aderito a questa iniziativa stupenda. Un piccolo gesto di gentilezza come questo può regalare qualcosa di bello. Contiamo di preparare pacchi per 25.000 confezioni di diversi brand del gruppo Barilla per costruire un mondo più buono".

Grande collaborazione anche della Croce Rossa Italiana, che ha ospitato i turni di raccolta fra mattina e pomeriggio nel centro polifunzionale di Parma. Una sinergia che prosegue da tempo, come sottolineato da Giuseppe Zanmarchi, Presidente comitato Regionale Croce Rossa Emilia-Romagna: "La nostra collaborazione con Barilla è ormai storica: da tanto tempo ci aiuta con attività sociali e di emergenza. Il personale di Barilla, con un'iniziativa importante come il volontariato d'impresa, ci è stato vicino anche questa mattina. Questo ci permette di fare conoscere le nostre attività ed è un grande onore".

La gentilezza e il volontariato d'impresa di Barilla e Mulino Bianco come strumenti per aiutare chi più ne ha bisogno.