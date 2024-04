Bari, Conte: non ci sono condizioni per primarie candidati sindaco

Bari, 4 apr. (askanews) - "Alla prima inchiesta giudiziaria se ne aggiunge oggi una seconda in cui è coinvolto il voto di scambio, inquinamento del voto. Per il Movimento 5 stelle non ci sono le condizioni per svolgere seriamente le primarie. Le ragioni per sostenere il candidato Laforgia permangono anzi si rafforzano. Ci confronteremo con gli altri della coalizione, le altre forze politiche e civiche, per cercare di affrontare la campagna elettorale per Bari nel segno di un nuovo inizio, del rafforzamento dei presidi di legalità e massima trasparenza". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando a Bari dove è atteso al comizio di Michele Laforgia, candidato alle primarie del centrosinistra per la candidatura a sindaco.

"L'obiettivo della legalità, della trasparenza, del contrasto di qualsiasi forma di corruzione e inquinamento del voto, lotta ai clan alle mafie sono la premessa indispensabile - ha sottolineato l'ex presidente del Consiglio - per poter dare un contributo politico. Se non c'è questa premessa noi non ci siamo, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Quindi cercheremo di continuare a lavorare con le altre forze ma pretendendo queste garanzie".