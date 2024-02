Bar, pizza e pigiama party: incontri informali degli artisti a Sanremo

Sanremo, 9 feb. (askanews) - Un caffè con Renga e Nek, una pizza con Geolier, in rosticceria con BigMama, un pigiama party con Mahmoond. Sempre più spesso gli artisti in gara a Sanremo scelgono incontri informali con giornalisti e fan. Un modo di comunicare un volto più umano e autentico al di là della perfermance sul palco dell'Ariston. A dare il via sono stati quest'anno Francesco Renga e Nek Filippo Neviani che si sono messi dietro al bancone offrendo caffè e the, poi scherzano e dicono: siamo bravi siamo baristi cantanti, questo è il nostro piano B se vanno male le cose.

Per la dirompente BigMama la cucina è una autentica passione e così ha indossato il grembiule e si è cimentata delle vesti di una rosticcera. E ovviamente il napoletano Geolier non poteva che scegliere una pizzeria, tutti in coda a Sanremo per assaggiare la specialità della casa, la pizza Geolier. E di casa parla anche il rapper Ghali che con Ikea ha creato uno spazio di incontro col pubblico, ovviamente sotto lo sguardo del suo amico alieno. Mahmood invece ha scelto un pigiama Party, con tanto di cuscino, per fare un bagno di folla. Angelina Mango ha aperto le porte della sua Noioteca, dove però la noia non è davvero protagonista perchè la giovanissima cantautrice si è scatenata nelle sue hit di successo. I Negramaro hanno scelto il lungo mare per un live a sorpresa con il pubblico che ha cantato a squarciagola i loro successi. Poi c'è Loredana Bertè che a sorpresa entra in sala stampa, crea scompiglio, e senza falsa modestia dice: sono qui per vincere. Sanremo non smette mai di stupire e si Ama proprio per questo.