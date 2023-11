Banche etiche più redditizie di quelle convenzionali, da 10 anni

Milano, 10 nov. (askanews) - Più redditizie dei principali colossi bancari europei, più solide, e più coerenti con le scelte strategiche dichiarate e realmente perseguite: sono le "banche etiche" - 22 in Europa - che da sole generano, attraverso attività e investimenti, il 5 per cento del PIL dell'Unione.

Il "6° Rapporto sulla finanza etica in Europa" - presentato oggi a Milano - le ha messe a confronto gli istituti convenzionali "significativi" - vale a dire con attivi superiori ai 30 miliardi , ovvero quelle che vengono anche considerate come le "too big to fail" - comparando redditività, adeguatezza patrimoniale e performance finanziaria per i dieci anni dal 2011 al 2021.

"Il rapporto che confronta 22 banche etiche europee con le cosiddette banche 'significative', le 60 monitorate direttamente la BCE, ci dice che la redditività delle banche etiche negli ultimi 10 anni è stata superiore di ben tre punti percentuali rispetto quella delle banche convenzionali - spiega Mauro Meggiolaro, ricercatore di Fondazione Finanza Etica - Calcolata sul ROE la redditività delle banche etiche è stata di ben il 5,5% circa contro un 2,30% per le banche significative. Poi c'è un altro aspetto di solidità che è emerso: le banche etiche sono più orientate verso le attività bancarie 'classiche', come la concessione di crediti e la raccolta di depositi, mentre le banche convenzionali sono invece più rivolte a attività finanziarie e per questo hanno sofferto di più nel periodo della crisi del 2007-2008. Ed è per questo, inoltre, che nell'arco dei 10 anni la redditività delle banche etiche è rimasta costante e superiore rispetto a quella delle banche convenzionali".

Il Rapporto ha preso in esame anche i comportamenti concreti messi in atto dalle banche rispetto scelte valoriali annunciate su tematiche come "Clima" e "Pace" evidenziando tanta sostenibilità di facciata , ovvero tanto greenwhasing.

Dall'analisi emerge, per esempio, che le banche convenzionali offrono sì singoli prodotti "verdi" ma dal 2016 al 2022 hanno continuato a finanziare con oltre 5 miliardi di euro i combustibili fossili, mentre solo il 7% dei loro finanziamenti energetici è andato alle energie rinnovabili.

Diverso il comportamento delle banche etiche. Diverso e verificato, grazie anche all'adozione di metriche condivise e controllate, indispensabili per garantire la trasparenza su attività e performance anche delle attività finanziate dagli istituti.

"Le banche etiche già dal 2018 - prosegue Meggiolaro - aderiscono ai principi della PCAF che sono i principi molto stringenti per misurare quante emissioni di CO2 sono collegate ai crediti che vengono concessi alla clientela, quindi sono le emissioni dei prenditori di credito. Le banche che hanno cominciato a misurarla, mentre le banche convenzionali sono ancora all'inizio. E misurare è il primo passo per poi ridurre, perché se non si misura non si può fare un piano di riduzione. E su questo le banche etiche che si stanno dimostrando pionieri all'interno del sistema finanziario".

Il confronto tra banche etiche e banche tradizionali proposto dal Rapporto porta quindi in evidenza fattori importanti spesso nascosti nella tecnicalità dei bilanci, ma che sono fondamentali per fare scelte di risparmio davvero sostenibili e etiche.

"Si capiscono molte cose dai bilanci, certo bisogna imparare a leggerli - dice Anna Fasano, presidente di Banca Etica - L'educazione finanziaria è lo strumento che ci aiuta ad andare in profondità e a capire ciò che è green per moda e ciò che è green per scelta. Le banche etiche scelgono di dedicarsi al benessere delle comunità e dell'ambiente utilizzando indicatori misurazioni che danno la possibilità di erogare finanziamenti e investimenti solo ai settori che dimostrano di aver scelto, o di trovarsi all'interno di una transizione, di modificare lo stato della società, dell'impresa, dell'organizzazione e delle cooperative in modo concreto e non solo con dei dichiarata. Ma con delle evidenze: perché tutti i progetti a cui stiamo dando linfa vitale attraverso finanziamenti investimenti sono persone, sono realtà che possiamo incontrare per strada nella nostra vita quotidiana".

Il Rapporto è il risultato di un lavoro di ricerca internazionale frutto della collaborazione tra Fondazione Finanza Etica, Fundaciòn Finanzas Éticas e Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative (FEBEA).