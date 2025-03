Roma, 17 mar. (askanews) - Un gruppo di ballerini di tango si è esibito in una milonga fuori dall'ospedale Gemelli, dove Papa Francesco è ricoverato per polmonite, per onorare il pontefice argentino, un appassionato amante del tango. "Un segno di gratitudine e vicinanza", afferma la ballerina di tango Daiana Guspero, che ha organizzato l'evento.