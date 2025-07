Bagarre alla Camera su elezione Geronimo La Russa all'Aci

Roma, 10 lug. (askanews) - Bagarre in Aula alla Camera sulla nomina di Geronimo La Russa alla presidenza dell'Aci. Dopo la proclmazione del voto di fiducia sul dl Infrastrutture, il capogruppo M5s Riccarco Ricciardi ha chiesto di riferire in Aula alla premier Meloni, al ministro dei Trasporti Salvini, al ministro dello Sport Abodi e al ministro della Meritocrazia Valditara.

"Parlate di meritocrazia", ha detto, ricordando come le famiglie "fanno sacrifici per far studiare i figli che poi devono andare a fare i camerieri mentre il figlio della seconda carica dello Stato va all'Aci a 230mila euro l'anno... Sono convinto che il Presidente La Russa sapesse delle polemiche che sarebbero seguite a queste elezioni, ma probabilmente lui e il figlio domani leggeranno la rassegna stampa davanti al busto di Mussolini e si faranno una grossa risata. E questo perché non gliene frega nulla. E vorremmo in Aula anche la presidente Meloni che si vantava della meritocrazia, mentre siete la peggiore delle caste".

Dopo Ricciardi è intervenuto anche il Dem Mauro Berruto, che ha chiesto chiarimenti sul doppio status dell'Aci, ente pubblico e federazione sportiva, che dunque "sceglierebbe di volta in volta a seconda delle convenienze".

Per la maggioranza la replica è stata affidata a Salvatore Caiata: "In Italia siamo in democrazia, e se un presidente viene eletto democraticamente, a prescindere dal cognome che porta, bisogna rispettare il voto democratico".