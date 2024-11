Baerbock: espulsioni giornalisti tedeschi dalla Russia inaccettabili

Berlino, 28 nov. (askanews) - Berlino ha convocato l'ambasciatore russo per l'espulsione da parte di Mosca di due giornalisti della rete tedesca ARD e ha accusato la Russia di aver messo le "manette" ai media indipendenti.

Le espulsioni - descritte da Mosca come una rappresaglia per l'ordine di lasciare Berlino a due giornalisti russi - sono "inaccettabili", ha dichiarato la ministra degli Esteri Annalena Baerbock. "Oggi abbiamo convocato l'ambasciatore russo", ha dichiarato in una conferenza stampa.

La ministra ha respinto la giustificazione della Russia per l'espulsione dei giornalisti tedeschi definendola una "menzogna". "È assolutamente falso che in Germania o in Europa ci siano restrizioni alla libertà di stampa, quindi non c'è motivo di collegare questo fatto all'espulsione dei dipendenti di ARD", ha detto.