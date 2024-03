B7, Confindustria e Deloitte trasformazione digitale per crescere

Verona, 14 mar. (askanews) - Confindustria e Deloitte, unico Knowledge partner di Confindustria per il B7 hanno fatto il punto sulle priorità in tema di tecnologia e digitale nel report B7 flash, in occasione del G7 su "Industria, Tecnologia e Digitale" che si apre a Verona e proseguirà poi a Trento.

Emma Marcegaglia, B7 Chair spiega le sfide che dovrà affrontare la riunione ministeriale .

"C'è un problema più ampio che riguarda la competitività delle imprese del G7 e in questo scenario geopolitico complicato vogliamo parlare di catene del valore, di commercio che rimane aperto, di transizione energetica basata sulla neutralità tecnologica e ovviamente di intelligenza artificiale".

Fabio Pompei, Ceo Deloitte Italia delinea il significato di questo incontro .

"L'auspicio è quello di dare voce al mondo del business che è un mondo sempre più importante nel contesto mondiale e geopolitico attuale, l'obiettivo che abbiamo è far sentire la voce al mondo del business dando una serie di imput ai paesi e ai governanti dei paesi del G7.

A presiedere il B7 e il G7 è Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del Made in Italy che assicura l'ascolto del mondo delle imprese il G7 che si apre tra poco e il confronto con le imprese che anche noi assicureremo domani quando i rappresentanti delle 7 associazioni d'impresa si confronteranno con i ministri del G7. Questo è un modo nuovo di approcciare i problemi".

Tutto pronto per il G7 di Verona che porterà nella città scaligera istituzioni internazionali e mondo del business tecnologico.