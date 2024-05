AXA Italia: Main Partner di "Una Nessuna Centomila in Arena"

Verona, 6 mag. (askanews) - Parte da Verona, nel contesto dell'evento "Una Nessuna Centomila in Arena", di cui AXA Italia è main partner, la campagna di sensibilizzazione al contrasto alla violenza di genere, dedicata a ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado. Promoter di questo importante progetto nazionale AXA Italia con la Fondazione Una Nessuna Centomila.

20 gli istituti distribuiti su tutto il territorio nazionale in cui si svolgerà un percorso incentrato sul ruolo dell'arte come linguaggio per esprime tematiche collegate al concetto della violenza di genere. Abbiamo parlato con Letizia D'Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer AXA Italia:

"Con la fondazione la prima cosa che abbiamo fatto è stato quella di sponsorizzare il concerto e lo abbiamo fatto in quanto è veramente coerente con quello che noi vogliamo fare. Agire per il progresso dell'umanità, proteggendo ciò che conta, a partire dalle donne. Combattiamo insieme contro la violenza sulle donne".

Essere al fianco delle donne, in ottica di prevenzione e protezione dai rischi, è al centro degli impegni di lungo periodo di AXA Italia. Alle donne AXA Italia ha anche dedicato la sua ultima campagna, "Essere donna non dovrebbe essere un rischio", una grande finestra aperta su situazioni e scene di vita quotidiane di donne provenienti da diverse parti del mondo. Ha così concluso Letizia D'Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer AXA Italia:

"Volendo creare un mondo più inclusivo per il futuro, il ruolo dell'assicuratore deve essere sempre più ancorato alla società ed è per questo che per noi è veramente importante, tanto da metterlo come terzo pilastro del nostro piano strategico. Vogliamo fare sempre di più, vogliamo fare azioni concrete per supportare la collettività e diffondere una cultura dell'aiuto sociale".

Una campagna che vuole dunque creare consapevolezza, a partire dalle nuove generazioni, sull'importanza di lottare, insieme, per un futuro migliore, che supporti e sostenga l'inclusione di tutte le donne.