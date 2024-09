Autostrade per l'Italia, la parata per i 100 anni della A8

Milano, 22 set. (askanews) - In occasione dei 100 anni della A8, la Milano - Varese, la prima autostrada al mondo, che rivoluzionò il modo di spostarsi in Italia proiettando così il Paese da un'economia rurale a quella industriale, domenica si è svolta sulla storica autostrada una parata di auto d'epoca. Il 21 settembre 1924 Re Vittorio Emanuele III a bordo della sua Lancia Trikappa partecipò al taglio del nastro della A8 Milano-Varese, oggi gestita dal Gruppo Autostrade per l'Italia e asset strategico della rete. Abbiamo parlato con Luca Fontana, Direttore Ingegneria e Realizzazione di Autostrade per l'Italia:

"Celebriamo il centenario della prima autostrada a pedaggio al mondo, un significato fondamentale per l'Italia ma anche per il sistema di trasporto. L'ingegner Pulicelli ebbe questa intuizione di una strada che in maniera rettilinea e veloce collegasse le due comunità, allora era ad una sola corsia, oggi ne ha cinque. Ha fatto da apri pista allo sviluppo autostradale del sistema dei trasporti italiano e quindi anche dell'economia del paese. Da questa, negli anni '30, ne sono nate altre con il dopo guerra italiano c'è stato uno sviluppo importante in larga scala che ha supportato l'economia del paese".

A sfilare lungo la Milano-Varese un centinaio di auto e moto d'epoca, rigorosamente legate agli anni '20-'30 e iscritte all'Automotoclub Storico Italiano. La partenza dell'evento, promosso da ASI e sponsorizzato da Autostrade per l'Italia, è stata a palazzo sede della Regione Lombardia, a Piazza Città di Lombardia a Milano, in direzione Varese, per poi proseguire il viaggio fino al parco di Ville Ponti a Varese. Abbiamo parlato con Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia

"È un'opera di ingegneria che ci ha portato ai tempi di oggi con grande sviluppo, è un qualcosa a cui l'Italia deve guardare con particolare attenzione e soprattutto oggi ricordare queste auto che hanno segnato la storia del trasporto perché iniziamo con queste auto il trasporto in Italia e dobbiamo preservarle e valorizzarle. Sono un patrimonio da non disperderle".

L'A8 Milano-Varese rappresenta uno dei principali collegamenti autostradali lombardi verso il Nord e costituisce un tratto di fondamentale importanza, poiché consente il collegamento tra le direttrici del Nord Italia, sia per l'afflusso turistico che economico, con considerevoli flussi di traffico, sia leggero che pesante, con una media di 120.000 veicoli al giorno che possono raggiunge punte di 150.000.