Autonomia, Celli: con ddl Calderoli Italia spaccata e divisa

Roma, 25 gen. (askanews) - "Vi immaginate voi un'Italia con un sistema scolastico diverso regione per regione? Un paese con disuguaglianze e divario sociale tra le regioni più ricche e quelle più povere? Vi immaginate poi, cosa che più ci preoccupa, una sanità frammentata, dove in alcune regioni il diritto alla salute non è neanche garantito? Ebbene, è accaduto in Senato, dove è stato approvato un disegno di legge a firma Calderoli sull'autonomia differenziata che porterà proprio a questo, ovvero ad una Italia spaccata e divisa!". Lo afferma la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, commentando l'approvazione in Senato del disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata.

"È una riforma che soddisfa la Lega di Salvini, che avrà finalmente raggiunto il suo obiettivo di secessione e di federalismo fiscale. Soddisfa Fratelli d'Italia, che come contropartita otterrà il via libera al premierato. Soddisfa Forza Italia, che potrà passare all'incasso sulla riforma della giustizia. Non è la soluzione per rilanciare il nostro Paese, né tantomeno Roma: Roma ha bisogno di altro, di una riforma vera!", sottolinea Celli.

"Ci siamo opposti da tempo e continueremo ad opporci, ma lo dobbiamo fare insieme e con una mobilitazione generale, perché stiamo assistendo allo smembramento della nostra cara amata Repubblica, e non possiamo assolutamente permetterglielo", conclude.