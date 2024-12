Auto elettrica, ma anche hub di connessione: ecco Xiaomi SU7

Milano, 19 dic. (askanews) - Arriva per la prima volta in Italia Xiaomi SU7 Max, il veicolo elettrico del colosso cinese che a quasi un anno dal debutto internazionale, resta al centro della strategia del brand di puntare a un futuro sempre più connesso, che unisca la comunicazione la mobilità e la vita domestica. Xiaomi SU7 è un auto dalle linee e dalle prestazioni importanti, ma che si connota anche per rivolgersi alle famiglie.

"Xiaomi su 7 è la prima macchina elettrica di Xiaomi - ha spiegato ad askanews Cristina caricato, Head of PR and Communications Western Europe di Xiaomi Technology - quindi rappresenta il debutto sul mercato internazionale e non è soltanto un'auto, ma si inserisce perfettamente all'interno di un ecosistema integrato basato sulla mobilità, la vita quotidiana e gli ambienti domestici utilizzando come base l'Internet of Things, quindi riflette l'impegno dell'azienda sul concetto Human x Car x Home".

L'auto che è esposta nel periodo delle festività in piazza Duca d'Aosta a Milano è una berlina full-size che unisce prestazioni a un'anima green. Grazie a tecnologie avanzate, tra cui motori elettrici di nuova generazione, batterie ultra-performanti, sistemi di guida autonoma e un abitacolo intelligente, Xiaomi vuole trasformare il concetto tradizionale di auto in uno spazio mobile pensato per migliorare e impattare positivamente sulle abitudini quotidiane. "Viene considerata non soltanto un'auto elettrica - ha aggiunto la manager Xiaomi - ma un'hub centrale da cui è possibile controllare da remoto anche i dispositivi presenti all'interno delle mura domestiche e i telefoni, i dispositivi mobili".

Al momento la Xiaomi SU7 è commercializzata sul mercato cinese, dove sta riscuotendo successo ed entro fine 2024 sono stimate 130mila consegne di veicoli della serie. Il gruppo sta lavorando per portare l'auto elettrica anche in Europa e in Italia, ma ancora non ci sono tempistiche. L'interesse e la domanda, anche dal nostro Paese, ci assicurano da Xiaomi sono comunque alti. "Non è soltanto un'auto elettrica innovativa dalle prestazioni straordinarie - ha concluso Cristina Caricato - ma è sicuramente molto di più. È un tassello di un ecosistema più ampio che consente di migliorare la vita quotidiana delle persone".

Xiaomi SU7, inoltre, ha vinto il premio 'Low-Carbon Leader' del China Automotive Technology & Research Center.