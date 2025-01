Parigi, 13 gen. (askanews) - "Non siamo noi le star, sono le auto, le moto e i trattori". Lo dice con entusiasmo il proprietario di un'Alfa Romeo Giulia del 1976 ai piedi della collina di Montmartre a Parigi. Come lui, quasi un migliaio di collezionisti stanno attraversando la capitale al volante di auto, moto, biciclette e persino trattori, per la 25esima Traversée de Paris in veicoli d'epoca.