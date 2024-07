Authos Summer: un'estate di divertimento e mobilità

Roma, 26 lug. (askanews) - Automobili, ma non solo. Una lunga serie di eventi per creare aggregazione e momenti di condivisione. È la filosofia della concessionaria torinese Authos Società Benefit: 'L'idea è di far vivere l'azienda con attività di inclusione', ha commentato il presidente e CEO Francesco Di Ciommo. 'Abbiamo investito in diverse iniziative: microeventi interni settimanali e nel weekend, in cui coinvolgere il territorio grazie alla presenza di musica, intrattenimento, arte e giochi per famiglie e bambini, esternamente invece abbiamo stretto una collaborazione con Club Silencio, per far conoscere il brand Ford in suggestive location culturali del Piemonte'. Una filosofia che punta ad unire la parte commerciale con quella ludica. L'elenco completo degli eventi è disponibile sul sito authos.it/authos-summer