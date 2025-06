Austria, governo dichiara tre giorni di lutto dopo la sparatoria Graz

Graz (Austria), 10 giu. (askanews) - Il cancelliere austriaco Christian Stocker ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale dopo che 9 persone sono state uccise in una sparatoria in una scuola nella città di Graz, capoluogo della Stiria, nel sud-est del Paese. L'attacco sarebbe stato compiuto da un ex studente della scuola e che si sarebbe suicidato, scrive la stampa austriaca. "Nell'ambito di un lutto nazionale di tre giorni, tutta l'Austria commemorerà le vittime di questa tragedia - ha detto Stocker - la bandiera austriaca sarà issata a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici e domani mattina alle 10 si terrà un minuto di silenzio a livello nazionale in memoria delle vittime di questo terribile atto".