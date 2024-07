Attentato a Trump, Biden: "Non c'è posto per questo tipo di violenza"

Roma, 14 lug. (askanews) - Da Rehoboth Beanch in Delaware, prima di salire sull'Air Force One per tornare a Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si rivolge ai cronisti che seguono la Casa Bianca dopo l'attentato a Butler, Pennsylvania che ha lievemente ferito il suo rivale repubblicano Donald Trump durante un comizio. "Questo tipo di violenza è inaudita" dice Biden, "tutti devono condannarla".

"Ho cercato di parlare con Donald, è con i suoi medici.Mi dicono che sta bene, spero di entrare in contatto presto" ha detto Biden. "Non c'è posto in America per questo tipo di violenza. È una cosa malata, malata. È una delle ragioni per cui dobbiamo unire il paese. Non possiamo consentire che succeda. Non possiamo essere così, non possiamo accettarlo.

Voglio ringraziare i Servizi Segreti e tutte le forze dell'ordine anche statali che si sono impegnate per la gente, e ci saranno altri dettagli futuri su persone che possono essere state ferite fra la folla. Non ho tutti i dettagli, forse tornerò dopo a parlarvi altrimenti emetteremo un comunicato, se non ci riesco, se non vi fa comodo. Per riassumere il comizio di Trump era un comizio che avrebbe dovuto svolgersi pacificamente senza nessun problema. Ma l'idea, l'idea che ci sia violenza politica, violenza in America di questo tipo, è inaudito. Non è appropriato. Tutti, tutti devono condannarlo, tutti. Se riesco a parlare con Donald ve lo farò sapere".