Gerusalemme, 22 apr. (askanews) - Tre persone sono state investite e sono rimaste leggermente ferite in un attentato con un'auto, a Gerusalemme, vicino alla stazione centrale degli autobus. Gli aggressori dopo essersi lanciati a grande velocità sui passanti, sono scesi dall'auto tentando di sparare ma la mitragliatrice si è inceppata e si sono dati alla fuga. La polizia israeliana, che ha rimosso l'auto utilizzata nell'attacco, ha arrestato i due sospetti responsabili dell'atto, definito "terroristico". Dallo scorso anno sono stati segnalati diversi attacchi con auto che hanno speronato pedoni o altri veicoli in diverse città israeliane e in insediamenti nella Cisgiordania occupata.

22/04/24 -- Attentato a Gerusalemme, un'auto investe tre pedoni

