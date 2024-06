Lorella Cuccarini conduttrice di "Una notte con le Stelle"

Milano, 7 giu. (askanews) - Una serata all'insegna della musica italiana dal respiro internazionale a Malta, a condurla sarà Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani, che svela chi saranno gli ospiti di "Una notte con le Stelle".

"Sul palco in questa serata meravigliosa il 28 di settembre a Malta di Una notte con le Stelle, artisti che hanno segnato una pagina importantissima della musica e non soltanto italiana ma anche nel resto del mondo. Albano, I Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Riccardo Fogli sono artisti molto stimati che io conosco molto bene e che apprezzo non soltanto dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista umano. Sarà bello vederli per la prima volta sul palco e anche dialogare insieme in musica".

L'evento si terrà nella piazza monumentale all'ingresso della Valletta oggi spazio culturale che dà vita ai più importanti festival e concerti internazionali che la nazione ospita.

Per me è una gioia immensa presentare e essere la padrona di casa di questo evento del 28 settembre qui a Malta perché in questi quasi 40 anni di carriera ho sentito l'affetto del pubblico maltese molto spesso attraverso lettere che mi arrivavano, persone che hanno fatto tanti viaggi per venire in Italia a vedere i miei spettacoli teatrali, finalmente posso contraccambiare e abbracciare tutto il pubblico maltese in un evento che sarà sicuramente indimenticabile.