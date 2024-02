Roma, 27 feb. (askanews) - Con un bicchiere di latte in mano, il primo ministro francese Gabriel Attal ha visitato il Salone dell'Agricoltura di Parigi. Una visita avvenuta in tutta tranquillità - come mostrano le immagini di Afp - a differenza dell'inaugurazione movimentata che si è tenuta sabato con il presidente Emmanuel Macron.