Attacco Mosca, le squadre di soccorso all'interno del Crocus City Hall

Mosca, 23 mar. (askanews) - Le squadre di emergenza russe continuano a lavorare all'interno del Crocus City Hall, la grande sala da concerti vicino Mosca colpita nella serata di ieri da un attacco terroristico rivendicato dall'ISIS che ha provocato la morte, secondo il bilancio parziale, di almeno 140 persone e il ferimento di molte altre. La situazione rimane difficile, motivo per cui i soccorsi e i lavori di sgombero delle macerie devono continuare 24 ore su 24, ha detto ai giornalisti il governatore della regione di Mosca Andrei Vorobiev. "Di conseguenza, quando rimuoveremo le macerie, vedremo il numero dei morti e dei feriti. Per questo stiamo facendo tutto il possibile per garantire il ritmo di lavoro necessario", ha detto Vorobiev.