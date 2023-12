Roma, 16 dic. (askanews) - "Torno nella mia veste di presentatore, come ho fatto tante volte in passato. Ci tengo a ringraziare le persone che ci hanno onorato della loro presenza, quella persona straordinariamente libera che è il primo ministro albanese Edi Rama e Musk per averci regalato sua presenza a questa manifestazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima dell'intervento del premier britannico Sunak.