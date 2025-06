Assistenza sociosanitaria, appello Uneba: serve maggiore attenzione

Torino, 20 giu. (askanews) - "L'Uneba, la maggiore associazione del mondo sociosanitario assistenziale in Italia, chiede al governo, al Parlamento, alle Regioni, maggiore attenzione nei confronti delle persone che operano all'interno delle nostre strutture a favore degli anziani, dei minori, dei disabili, delle persone con dipendenze". Lo ha detto Franco Massi, presidente di Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale), a margine del convegno dal titolo "Il lavoro tra professionalità e valore etico della cura - Oltre il lavoro, oltre la professione, oltre l'erogazione dei servizi", svoltosi a Torino.

"Il ministro Schillaci, nel corso di un recente intervento - ha aggiunto -, ha garantito grande attenzione e sensibilità nei confronti del nostro mondo. Abbiamo però un problema aperto, che riguarda i malati di Alzheimer. Speriamo quindi che il Parlamento, attraverso le sue Commissioni, trovi una soluzione - ha concluso Massi - per dare maggiori certezze alle famiglie e agli enti". Nel caso specifico dei malati di Alzheimer, nel corso del convegno Uneba, il presidente Massi ha ribadito la necessità di un intervento del legislatore per chiarire a chi spetti pagare la retta per l'accoglienza in struttura residenziale. "Purtroppo - ha detto - quanto tentato in Commissione Sanità del Senato, per posizioni demagogiche da un lato, e per mancanza di coraggio politico da parte sia della maggioranza che dell'opposizione parlamentare dall'altra, non ha consentito l'avvio ragionato di definizione di una norma chiara, di facile interpretazione e, soprattutto, di facile applicazione". "Dobbiamo ripartire - ha aggiunto - dall'emendamento presentato dalla senatrice Maria Cristina Cantù".