Assassin's Creed Mirage: la saga Ubisoft nella Bagdad del IX secolo

Milano, 6 ott. (askanews) - È uscito Assassin's Creed Mirage, l'ultimo capitolo della saga Ubisoft. Sviluppato da Ubisoft Bordeaux, Assassin's Creed Mirage celebra il 15esimo anniversario della saga, con un'avventura in cui i giocatori si caleranno nei panni di Basin Ibn Is'haq, un giovane ladro dal passato misterioso. Si potrà seguire il suo percorso per diventare un Maestro Assassino attraverso le dinamiche che hanno caratterizzato il gioco da sempre, ora rinnvovate.

L'ambientazione è la Bagdad del IX secolo, ricostruita affidandosi a un team di storici e consulenti.

Per celebrare l'uscita, in occasione della Giornata Internazionale dell'Architettura, è stata organizzata una mostra evento intitolata "Architettura, arte e fotografia in Assassin's Creed" che ha ripercorso il minuzioso lavoro di ricostruzione storica e architettonica digitale di alcune città protagoniste della saga.