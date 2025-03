Ascari (M5s): depositata interrogazione parlamentare su caso Pozzi

Roma, 20 mar. (askanews) - Un'interrogazione parlamentare ai ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi sul caso di Gianmarco Pozzi, trovato morto nell'estate del 2020 sull'isola di Ponza, dove lavorava come addetto alla sicurezza, in circostanze mai chiarite. Ad annunciarla è la deputata del M5s Stefania Ascari, a margine di un incontro alla Camera intitolato "Giustizia per Gimmy Pozzi" a cui ha partcipato anche la famiglia di Pozzi e i suoi legali. Per il caso lo scorso novembre era stata chiesta l'archiviazione.

"Ho depositato un'interrogazione parlamentare ai ministri della Giustizia Nordio e dell'Interno Piantedosi - ha detto la deputata del M5s - alla luce delle segnalazioni oggettive arrivate dagli avvocati della famiglia, di elementi che purtroppo non sono stati riscontrati, per valutare che vengano inviati anche, qualora i ministeri lo ritengano, gli ispettori ministeriali, per verificare anche la correttezza delle indagini e delle procedure".

Ascari ha anche detto di aver chiesto un incontro di persona con i ministri Nordio e Piantedosi, riscrivere alla Commissione Antimafia "per continuare questo filone che si era aperto", il tutto "non in alternativa alla magistratura ma in sinergia con essa, per dare ulteriori elementi ed evitare un'archiaviazione perché un ragazzo di 28 anni in piena forma non può morire in quelle condizioni".