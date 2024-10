Ascani (Pd): Campo largo morto? Contro destre un centrosinistra forte

Roma, 2 ott. (askanews) - "Non sono un'appassionata di necrologi e quando leggo che è morto il campo largo" la cosa "non mi appassiona e tantomeno le cose che accadono nei salotti televisivi. Certo non mi piace il tiro al Pd, però sto ai fatti. Noi nelle regioni che vanno al voto, l'alleanza la stiamo costruendo a partire dalla mia Umbria. E' un'alleanza forte". Lo ha detto Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera a margine di una conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte, presidente di M5s sulle alleanze nel centrosinistra.

"Più che del campo largo bisogna cominciare a parlare un centrosinistra e un centrodestra. Chi vuole costruire un'alternativa a Giorgia Meloni deve aiutare il centrosinistra ad essere forte e solido. Il Pd, che è il primo partito del centrosinistra, lo fa con generosità, devono farlo anche gli altri perché questa possibilità di sfidare la destra dipende da noi. E cominciare a farlo dalle regioni che vanno al voto è cruciale. Sarebbe un messaggio importantissimo vincere in quelle regioni che oggi sono governate dalla destra grazie a un'alleanza forte", ha aggiunto.