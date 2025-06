Artigianato, Realacci (Symbola): è punto di forza dell'Italia

Mantova, 12 giu. (askanews) - "Spesso si pensa all'artigianato come un piccolo mondo antico, che magari è destinato a scomparire: non è così. L'artigianato è uno dei punti di forza dell'Italia ed è molto più innovativo di tanti altri settori a volte, sia in queste nuove sfide (la transizione energetica, l'Intelligenza Artificiale), sia nella forza che l'artigianato dà alle filiere e ai territori. Noi riusciamo a produrre cose belle all'ombra dei campanili, come diceva Cipolla, perchè abbiamo un tessuto di imprese di qualità, anche piccole, anche artigianali, che facendo filiera possono parlare al mondo. E in fondo l'appuntamento di quest'anno che ha come titolo 'Se l'Italia fa l'Italia', parla di questo: del fatto che l'Italia può affrontare le sfide, può affrontare i problemi che ha, se chiama a raccolta le sue migliori energie". Lo ha detto Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, intervistato da askanews alla giornata di apertura del Seminario Estivo di Fondazione Symbola a Mantova.