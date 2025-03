ARSIAL presenta il progetto "Le vie del Giubileo"

Rieti, 1 mar. (askanews) - Nella suggestiva cornice dell'Auditorium di Santa Scolastica a Rieti, si e tenuta la conferenza stampa organizzata dall'Assessorato all'Agricololtura della Regione Lazio in collaborazione con Arsial, dal titolo: "Le vie del Giubileo: un cammino di fede e spiritualità tra luoghi, sapori e tradizioni". L'evento, molto partecipato, ha visto la presenza di numerosi sindaci e amministratori del territorio sabino. A fare gli onori di casa, il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e monsignor Paolo Gilardi, Vicario Generale, in rappresentanza del vescovo S.E.R. Mons. Ernesto Mandara, Vescovo di Sabina-Poggio Mirteto. Importante il messaggio del Vescovo di Rieti, S.E.R. Mons. Vito Piccinonna, impossibilitato a partecipare per impegni pastorali ma che ci ha tenuto sottolineare l'importanza di un momento di confronto ed approfondimento.

Il progetto, che prenderà il via il prossimo 21 marzo, è stato illustrato ai presenti dal Commissario Straordinario di Arsial, Massimiliano Raffa:

"Il 21 marzo partiamo da Subiaco, sarà il primo grande evento. Mi sembra che questi primi incontri siano molto utili non soltanto per comunicare le iniziative ma proprio per entrare in contatto con tutti quanti i sindaci dell'areale e avere da loro il feedback sul nostro buon operato. L'Artsial sta lavorando veramente a stretto contatto con il territorio e vogliamo continuamente sapere se stiamo lavorando bene e se la direzione che abbiamo intrapresa è quella giusta".

Numerosi gli interventi e gli spunti di discussione in una giornata che ha visto partecipare anche Gabriele Bonci noto maestro fornaio, che ha offerto una metafora culinaria per il successo del Giubileo, sottolineando quanto sia importante tramettere ai pellegrini il "gusto" per la curiosità. A chiudere i lavori ci ha pensato l'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini:

"Emerge uno spaccato straordinario di partecipazione di amministratori comunali, di agricoltori, di allevatori del territorio che sono venuti ad ascoltare i propri propositi di questa iniziativa. Voglio ringraziare Sua Eccellenza il Vescovo dei Riedi, Don Paolo della Abazia di Farfa che ci hanno accompagnato anche nel racconto di questa iniziativa che tiene insieme storia, cultura e tradizione con la produzione agroalimentare della nostra Regione che ha tante eccellenze. Abbiamo avuto ospite di riguardo in eccellenza del territorio, Gabriele Bonci con i suoi prodotti nella città di Nazareno-Strampelli e quindi abbiamo parlato anche di grano e teniamo insieme questo mondo straordinario raccontandolo per offrire un'opportunità di crescita e di sviluppo del territorio".

Un viaggio alla scoperta del territorio laziale che consentirà a pellegrini e visitatori di riscoprire il patrimonio culturale, artistico, culinario e religioso che questa terra sa offrire.