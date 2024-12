Arriva "The White Lotus 3", questa volta il resort è in Thailandia

Roma, 17 dic. (askanews) - Riaprono le porte dei resort paradisiaci che fanno da scenario a una delle serie tv degli ultimi tempi più premiate e apprezzate dal pubblico.

Dopo le Hawaii e la Sicilia, dal 17 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva la terza stagione di "The White Lotus", di cui è stato rilasciato il teaser ufficiale, questa volta ambientata in Thailandia e girata a Koh Samui, Phuket e Bangkok.

Dalle prime immagini, tra natura, templi, colori, rituali e meditazione, si preannuncia una stagione ancora ricca di intrighi e colpi di scena, con personaggi molto particolari.

Protagonisti di "The White Lotus" 3, serie HBO e Sky Exclusive creata, scritta e diretta da Mike White, sono Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood. Il cast aggiuntivo include Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravicius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O'Reilly e Shalini Peiris.

La prima stagione, arrivata nell'estate del 2021 e ambientata alle Hawaii, ha ricevuto 20 nomination agli Emmy Awards in 13 categorie, portando a casa 10 statuette, più di qualunque altra serie quell'anno - incluso il premio come miglior miniserie. La seconda stagione ha conquistato 23 nomination agli Emmy, fra cui quella per miglior serie drammatica, portando a casa 5 vittorie.