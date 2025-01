Arriva la nuova "Ilary": ora sogno il cinema. E avverte la Gialappa's

Roma, 4 gen. (askanews) - E' il racconto di una gioiosa rinascita "Ilary", la serie in cinque episodi sulla nuova vita di Ilary Blasi che arriva il 9 gennaio su Netflix. Un anno dopo "Unica", in cui rivelava la dolorosa separazione dal marito, arriva un racconto senza filtri, pieno di ironia, tra amiche, famiglia, nuovo fidanzato, viaggi e anche l'iscrizione al corso di laurea in criminologia. "Io sono sempre stata fondamentalmente curiosa, se c'era una cosa diversa da fare mi piace provarla, poi più è strana e più mi diverte. - ha spiegato - Il problema è che prima facevo un tipo di vita diversa, avevo i bambini più piccoli, il tempo era di meno. Tante cose che poi fanno la vita di una persona, però Ilari è sempre lei".

Ilary è sempre lei ma con qualche nuovo obiettivo professionale. "Diciamo che mi sono levata parecchi sfizi, quindi. E' chiaro che ci sono sempre obiettivi, sogni. - ha confessato - Il cinema un pochino mi incuriosisce, è totalmente diverso da quello che ho sempre fatto, però potrebbe essere un nuovo obiettivo".

Da questa serie si capisce che la sua arma vincente, sia nella vita pubblica che nella vita privata, è sempre l'ironia. "A me piace ridere, lo trovo appagante, lo trovo liberatorio. - ha detto - Sì, come diciamo noi a Roma, buttarla in cacciare poi tic salva pure no? E' un po' da paraculi, no? Ti leva un po' dall'imbarazzo".

E a proposito di ironia, ai probabili commenti della Gialappa's sulla sua serie, Ilary ha detto: "Sono loro che devono temere me, mi conoscono molto bene. Però sicuramente avranno parecchi spunti. Gli darò parecchio cibo".