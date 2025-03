Arriva "ChangeTheGame", l'app per prevenire gli abusi nello sport

Milano, 26 mar. (askanews) - Un'innovativa soluzione digitale di ultima generazione che aiuta i giovani atleti a prevenire ogni forma di violenza nel mondo dello sport. Si chiama "ChangeTheGame" ed è la prima applicazione in Italia sviluppata con un obiettivo specifico: prevenire tutti i casi di abuso, bullismo e sopraffazione tra gli sportivi, promuovendo valori come rispetto, inclusione, sicurezza e condivisione. Il progetto, presentato all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, è frutto della collaborazione tra Fondazione Snaitech, l'associazione ChangeTheGame e il consorzio Vero Volley.

"Noi viviamo di sport, da 120 anni. La nostra società si occupa di sport da 120 anni e condividiamo i valori fondanti dello sport che sono quelli dell'inclusione, della solidarietà, del sacrificio e dello spirito di squadra, e quindi non possiamo che condannare ogni tipo di sopruso, abuso o violenza che venga perpetrato nello svolgimento dell'attività sportiva - spiega ad askanews Fabio Schiavolin, vicepresidente di Fondazione Snaitech - . Per noi queste sono cose che non devono accadere nello sport: diciamo che l'app, essendo uno strumento tecnologicamente avanzato e digitale, va anche un po' a intercettare la nuova generazione di atleti che magari si trova più a suo agio in una zona di confort, una 'safe zone', nell'utilizzo di uno strumento digitale per eventualmente denunciare ogni tipo di problematica di quelle che abbiamo elencato sinora".

Il lancio dell'app ChangeTheGame è solo l'ultima tappa all'interno di un ben più ampio percorso già imboccato da Fondazione Snaitech per sconfiggere la violenza nel mondo dello sport e renderlo così un luogo sempre più sicuro, aperto, inclusivo e rispettoso dei diritti di tutti.

"Il progetto dell'app ChangeTheGame - assicura il vicepresidente di Fondazione Snaitech - è un'evoluzione naturale dello sportello di council che abbiamo aperto assieme alla Fondazione ChangeTheGame e all'Università La Sapienza di Roma, nel tentativo di intercettare le problematiche che possono nascere all'interno dell'ambito sportivo".

Accanto a sezioni educative e ludiche, con giochi e materiale informativo progettati per aiutare i giovani atleti a identificare situazioni di disagio o riconoscere comportamenti inappropriati, l'app ha anche una funzione di emergenza in grado di lanciare un vero e proprio Sos in caso di pericolo. Basta cliccare l'icona "Help" per inviare una richiesta di aiuto immediata, direttamente ai genitori in caso di ragazzi under 14, oppure fino a 5 contatti di fiducia per quelli di età superiore ai 14 anni.

"Vogliamo arrivare certamente alla salvaguardia di tutte le persone che praticano lo sport seguendo l'accezione più sana che lo sport ci può dare e che non devono in alcuni modo vivere alcuna situazione negativa nella fruizione dello sport - sottolinea ancora Schiavolin -. Siamo dalla parte degli altleti e siamo dalla parte di chi si impegna ogni giorno per raggiungere i propri obiettivi ma non deve essere forzato in questo senso".