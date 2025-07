Arriva Barbie con il diabete di tipo 1, monitora glicemia e insulina

Roma, 10 lug. (askanews) - Elegante con il vestitino blu e a pois, borsetta, stivaletti e,

tra gli accessori, apparecchio per monitorare la glicemia e microinfusore di insulina. Il cerotto medico è ovviamente rosa e a forma di cuore

Mattel ha lanciato la nuova Barbie con il diabete di tipo 1 definita dall'azienda un altro "passo in avanti nell'impegno all'inclusività". La celebre bambola che ha come slogan principale "Puoi essere ciò che vuoi", e la cui fama non perde appeal, visto anche il successo del film al cinema, vuole stavolta permettere "ai bambini e alle bambine che convivono con questa patologia cronica di sentirsi rappresentati" spiega Mattel.

Fa parte della linea Fashionistas, come quella con la sindrome di dawn uscita anni fa, e vuole favorire un maggiore senso di inclusione ed empatia.

Per realizzarla, Barbie ha collaborato con Breakthrough T1D (ex JDRF), organizzazione tra i leader nella lotta al diabete di tipo 1, che ha seguito anche la scelta del look, dagli apparecchi medici al vestito: il blu infatti è il colore simbolo del diabete nel mondo e il cerchio blu rappresenta l'unità e la forza nella lotta contro la malattia.