Arrestato in Groenlandia l'ambientalista Paul Watson

Nuuk, 23 lug. (askanews) - La polizia della Groenlandia ha arrestato Paul Watson il noto ambientalista paladino della lotta contro la caccia alle balene in base a un mandato internazionale emesso dal Giappone. Il fondatore di Sea Shepherd al momento dell'arresto si trovava a a Nuuk, in Groenlandia, dove la sua barca aveva appena attraccato per fare rifornimento. Watson, 73 anni, era in viaggio verso l'oceano Pacifico settentrionale, dove con gli altri attivisti di Sea Shepherd intendeva disturbare le attività delle baleniere giapponesi. Il ministero della Giustizia danese deciderà se estradare o meno Watson in Giappone, che al momento dovrebbe rimanere agli arresti fino al 15 agosto. L'attivista con doppio passaporto canadese e americano è accusato dalle autorità nipponiche di aver messo in pericolo la vita dei marinai giapponesi durante le manovre di disturbo alla caccia alle balene.