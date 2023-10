Ariete è la più giovane cantautrice in tour nei palazzetti

Milano, 19 ott. (askanews) - Da Sanremo ai palazzetti. È partito l'Ariete Tour 2023, un viaggio musicale che vede Ariete, l'artista più giovane ad esibirsi nei principali palazzetti italiani, protagonista di un'esplosione di affetto e condivisione in cui ritrova il suo pubblico dopo l'uscita del suo secondo disco di inediti, "La notte" (Bomba Dischi).

Prodotto e organizzato da VivoConcerti, il tour è partito dal Palaflorio di Bari e dal Palapartenope di Napoli e proseguirà al Palazzo dello Sport di Roma il 21 ottobre, all'Unipol Arena di Bologna il 24 ottobre, per concludersi al Forum di Assago di Milano il 27 ottobre.

Grazie alla sua unicità artistica e alle numerose hit presenti nei suoi progetti discografici, Ariete porta live il repertorio più amato dal suo pubblico con una tracklist che, oltre ai nuovi brani contenuti ne "La notte", comprende anche le canzoni che hanno contribuito a renderla l'artista che è oggi, come ad esempio "L'Ultima Notte" (triplo disco di platino), "Pillole" (disco di platino) e "18 anni".

In una società che corre e non lascia il tempo per conoscersi, Ariete sa creare una dimensione live unica e intima, che rispecchia il concept alla base del suo nuovo disco: come un concerto dal vivo, infatti, la notte è un momento in cui spazio e tempo si fermano e lasciano finalmente andare le emozioni - si è liberi di ridere, piangere, confessare al mondo qualcosa che si tiene nascosto da troppo tempo. I live di ARIETE sono da sempre un porto sicuro per chi sceglie di farne parte, un angolo del mondo in cui essere se stessi senza sentirsi giudicati o diversi.