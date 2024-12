Arabia Saudita, al via la COP16 a Riad sulla desertificazione

Riad, 2 dic. (askanews) - Al via a Riad in Arabia Saudita la COP16, al centro dei colloqui la desertificazione e il degrado del territorio dopo l'allarme degli esperti sulle conseguenze della deforestazione e dell'agricoltura intensiva per il Pianeta.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres l'ha definita un "momento decisivo" nella lotta alla siccità e all'avanzata dei deserti.

E Ibrahim Thiaw, Segretario esecutivo della Convenzione dell'Onu contro la desertificazione (Unccd), ha detto: "Ci siamo trovati intrappolati in un circolo vizioso che dobbiamo spezzare. Possiamo riuscirci solo se superiamo ciò che ostacola la nostra azione collettiva e se adottiamo un approccio olistico che riconosca la costante interazione tra desertificazione, perdita di biodiversità e accelerazione del cambiamento climatico".