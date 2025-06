Apulia Water Forum 2025, l'esperienza di successo della Danimarca

Bari, 19 giu. (askanews) - A margine dell'evento Apulia Water Forum 2025, promosso da askanews, nel palazzo di acquedotto pugliese, abbiamo parlato con Benedetta Sala, Senior Adviser, Water, Ambasciata Di Danimarca In Italia:

"Noi come ambasciata danese in Italia abbiamo una collaborazione molto attiva con la regione Puglia, l'autorità idrica pugliese, acquedotto pugliese abbiamo un'ottima collaborazione tramite le delegazioni tecniche nel settore idrico che organizziamo annualmente abbiamo portato diverse volte gli operatori del settore della Puglia in Danimarca per favorire uno scambio di competenze, di conoscenze e per trasferire quella che è l'innovazione e le eccellenze danesi in Puglia soprattutto focalizzandoci su tecnologie per la ricerca perdite per l'efficientamento energetico nel sistema delle acque reflue e in generale per la digitalizzazione delle infrastrutture idriche e la gestione degli asset".