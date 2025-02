Applausi fuori da sede a Washington per i lavoratori USAID licenziati

Washington, 27 feb. (askanews) - Un gruppo di manifestanti si è radunato fuori dall'edificio Ronald Reagan, sede dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID) a Washington, per applaudire a più riprese e ringraziare il personale licenziato, che è venuto a ritirare i propri effetti personali. La maggior parte dei dipendenti dell'USAID sono stati messi in congedo o licenziati entro la mezzanotte del 23 febbraio, ha reso noto l'agenzia umanitaria, mentre l'amministrazione del presidente Donald Trump continua a tagliare la spesa pubblica.