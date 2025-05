Applausi (e sollievo) per Merz eletto cancelliere al secondo turno

Berlino, 6 mag. (askanews) - Scoppia l'applauso fragoroso nell'emiciclo del Bundestag, dove il leader della Cdu Friedrich Merz è stato eletto Cancelliere al secondo turno: dopo la clamorosa bocciatura avvenuta in mattinata - la prima volta per un cancelliere tedesco - la Camera bassa del parlamento ha approvato la sua nomina con 325 voti, 9 in più della maggioranza richiesta (316).

I voti a disposizione della coalizione Unione Cdu-Cs e Spd erano tuttavia 328, 12 in più della maggioranza necessaria: all'appello sono quindi mancati 3 voti - esattamente il numero delle schede non valide, cui si è aggiunta un'astensione.

Dopo lo "choc" della prima votazione, che lo ha respinto con 310 voti a scrutinio segreto, nel giro di poche ore Merz è riuscito a ricucire quello che gli analisti hanno interpretato come uno strappo all'interno del suo partito, dove una frangia di deputati sarebbe stata più incline a trattare con l'ultradestra dell'Afd piuttosto che con i socialdemocratici; resta da vedere se e con quali concessioni.

Il neoeletto Cancelliere si è recato, come richiede l'iter, a Palazzo Bellevue, dove è stato nominato dal Presidente federale Frank-Walter Steinmeier; Merz presterà ora giuramento al Bundestag.